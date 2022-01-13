Столтенберг и Джонсон обсудили продолжение диалога с РФ

13 янв. 22:57

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном продолжение диалога с Россией в рамках Совета РФ - НАТО. Об этом глава Североатлантического альянса написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Столтенберг подчеркнул, что в ходе беседы они также затронули вопросы безопасности в Европы, ситуацию в и у границ Украины.

"В НАТО мы занимаем единую позицию, готовы защищать союзников и вновь встречаться в рамках Совета Россия-НАТО", - цитирует РИА Новости генсека НАТО.

Напомним, 10 января представители России и США провели в Женеве консультации по гарантиям безопасности. Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг в Вене состоялось совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).