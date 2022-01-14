”Омикрон” добрался до Центральной Азии

По мере распространения штамма ”омикрон” Центральная Азия готовится к четвертой волне пандемии, пишет The Diplomat.

12 января министерство здравоохранения Киргизии сообщило о первых случаях заболевания коронавирусным штаммом ”омикрон” в стране. За первые двенадцать дней 2022 года количество заболевших в Киргизии выросло, в результате чиновники от здравоохранения заговорили о начале четвертой волны заболеваемости. 813 случаев заболевания было зарегистрировано 11 января - самое большое количество после предыдущей третьей волны, охватившей страну летом 2021 года. Власти обязались приложить все усилия для поощрения граждан соблюдать масочный режим в общественном транспорте и порекомендовали (но пока не узаконили) проведение встреч в онлайн-режиме во избежание большого скопления людей.

В Узбекистане чиновники тоже предупреждают о новой волне заболеваемости на фоне роста числа инфицированных. 11 января Узбекистан сообщил о 614 заболевших, большинство из которых в Ташкенте. Это самое большое число с середины сентября, но оно все равно меньше, по сравнению с пиковыми значениями предыдущей волны, достигавшими в середине августа более 900 случаев в день. Министерство здравоохранения зарегистрировало первых заболевших ”омикроном” 7 января, а 10 января призвало населения усилить соблюдение превентивных мер, в частности, масочного режима. Государственным учреждениям запрещено проводить массовые мероприятия, усиливаются темпы вакцинации. Прошлым летом Узбекистан сделал обязательной вакцинацию работников определенных категорий, в том числе сотрудников сферы услуг (от госслужащих до парикмахеров), а также задействованных в гостиничном бизнесе и пищевой промышленности. Правительство также ужесточило требования к въезду в страну, сократив время действия негативного ПЦР-теста до 48 часов перед отправлением и предложив экспресс-тесты на границе в качестве альтернативы.

В Казахстане, на прошлой неделе пережившем волну беспорядков, чиновники от здравоохранения сообщили 12 января, что страна зарегистрировала более 8 тысяч новых случаев за последние 7 дней (вероятно, статистика не учитывает заболевших в Алма-Ате, крупнейшем городе страны, наиболее всего пострадавшем в результате протестов). В конце декабря 2021 года правительство Казахстана объявило о планах ужесточения правил въезда, начиная с 5 января, в связи с распространением ”омикрона”.

По данным организации Our World in Data на 11 января, всего 15% граждан Киргизии были полностью привиты против COVID-19, по сравнению с 30% граждан в Таджикистане, 33% - в Узбекистане и 45% - в Казахстане. В Туркменистане, по сообщениям, вакцинировано более половины населения, хотя страна официально так и не признала ни одного случая заболевания коронавирусом.

Штамм ”омикрон” распространяется быстрее, чем остальные, в том числе и среди вакцинированных. Тем не менее существующие вакцины предотвращают серьезные симптомы и снижают смертность: многие из вакцинированных испытывают легкие симптомы или переносят заболевания бессимптомно в отличие от многих не привитых граждан, госпитализированных в тяжелом состоянии, утверждает The Diplomat.