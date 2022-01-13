Стали известны кандидаты на пост главы ЦИК Грузии

13 янв. 22:52

Администрация президента Грузии разместила на своем официальном сайте список кандидатов, подавших заявки на пост главы Центральной избирательной комиссии Грузии.

На эту должность претендуют действующий глава ЦИК Георгий Каландаришвили, председатель окружной комиссии Ваке Тамаз Поладашвили, лектор Государственного технического университета и конституционалист Тенгиз Тевзадзе и основатель Ассоциации энергетики Георгий Шаишмелашвили.

Администрация президента также представила список из семи человек, желающих занять вакантные места членов ЦИК Грузии, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, 2 февраля 2022 года истекают полномочия действующего председателя Центризбиркома и двух членов Центризбиркома. В конце декабря прошлого года президент Грузии Саломе Зурабишвили в конце декабря объявила новый отбор на пост председателя ЦИК и двух ее членов.