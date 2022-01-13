Европейские хранилища газа пусты более чем на 50%

13 янв. 23:04

Газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось меньше 50%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

На 12 января хранилища заполнены газом на 49,33%. Такая ситуация впервые за все время наблюдений случилась уже в начале января. В 2017 году хранилища опустели наполовину на неделю позже - 19 января.

В настоящее время в европейских хранилищах находится порядка 53,26 млрд кубометров газа. Самый низкий уровень запасов наблюдается в хранилищах Австрии (31%) и Нидерландов (33%). На Украине ПХГ заполнены лишь на 26%.