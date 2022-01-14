Исторический центр Ростова ждут масштабные изменения

14 янв. 2:30

Исторический центр Ростова-на-Дону ждет интенсивное развитие, связанное с предстоящей застройкой, сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

"Сегодня мы не можем вводить в оборот участки под снесенными аварийными домами, так как они попадают в охранную зону, где строить нельзя", - отметил градоначальник. Изменения прогнозируются на второй квартал 2022 года, когда участки будут включены в оборот: инвесторы захотят реализовать в исторической части свои проекты – торговые центры или офисы, однако новые здания будут строиться лишь после того, как они впишутся в существующую застройку и будут соответствовать установленным нормам.

"То, что должно строиться - должно дополнять. Оно не должно выпадать в архитектурном стиле, цветовой гамме и так далее. Это возможно только при жестком регулировании", - отметил Алексей Логвиненко.

Планируется, что исторический центр города будет развиваться строго по мастер-плану, который предстоит создать. Договоры с инвесторами, которые не будут оперативно его реализовывать, будут расторгаться.

Мастер-план будет включать в себя и строительство современной части города, которую возведут на левом берегу Дона.