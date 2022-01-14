Добираться до Чегемских водопадов станет удобнее

14 янв. 1:38

Руководство Кабардино-Балкарии планирует в текущем году завершить работы по приведению в нормативное состояние дороги в Чегемском ущелье, ведущей к популярным локациям – заповеднику, парадрому, альпбазам, термальным источникам и водопадам.

"Одним из крупных проектов, запланированных к реализации в 2022 году, является приведение в нормативное состояние части автомобильной дороги Чегем II — Булунгу. Данный объект проходит по Чегемскому ущелью, в котором располагаются четыре населенных пункта, Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник, альпинистские базы "Чегем" и "Башиль", высокогорный кемпинг для экстремального отдыха "Парадром "Чегем", термальные источники сельского поселения Лечинкай и знаменитые Чегемские водопады", - информирует пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

В ведомстве уточнили, что ремонт этой трассы важен не только в связи с обеспечением безопасности дорожного движения в условиях высокогорья, но и для развития туристско-рекреационной зоны Чегемского ущелья, передает ТАСС.