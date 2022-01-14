Грозный примет ставший традиционным гастрономический фестиваль черемши

14 янв. 0:21

В конце февраля туристы, которые отправятся на отдых в Чечню, смогут принять участие в уже ставшим традиционным кулинарном фестивале черемши Honk-fest.

Фестиваль пройдет на центральной площади Грозного 26 февраля, для его гостей будут организованы дегустация блюд из черемши, выставка и ярмарка чеченского меда, а также концертная программа с национальной музыкой и танцами, сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Мы ежегодно проводим этот фестиваль для сохранения и укрепления традиций приготовления и подачи одного из самых любимых блюд чеченского народа, а также для формирования культурной привлекательности региона для гостей и жителей города", - отметил министр, передает ТАСС.

Помимо гастрономических изысков гостей фестиваля ждут мастер-классы, выставка-ярмарка чеченского меда и выставка картин, также они услышат живые выступления чеченских музыкантов, которые пройдут на площади.

Напомним, в минувшем 2021 году фестиваль собрал около 32 тыс человек со всей республики и других регионов России.