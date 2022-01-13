Пекин призвал Москву выступить с единых позиций в Центральной Азии

"Китай и Россия как постоянные члены Совета безопасности ООН и дружественные страны должны не допустить, чтобы в регионе разразился хаос", - сказал на этой неделе министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, комментируя ситуацию в Казахстане, пишет Global Times.

У Китая самое большое число соседей в мире, 14 из которых имеет с КНР сухопутную границу. Граница Казахстана с Китаем составляет более 1700 километров, и в Пекине опасаются, что "цветные революции" и "три зла" (терроризм, экстремизм и сепаратизм) могут распространиться по всему региону.

После распада Советского Союза НАТО неоднократно расширялась на Восток, а теперь альянс дестабилизирует ситуацию в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, утверждают в Пекине. Там исходят из того, что будь то ситуация в Казахстане, национальное примирение в Афганистане или беспорядки в Мьянме, Китай будет уважать суверенитет этих стран, делая упор на мирные переговоры при соблюдении правил. В КНР говорят, что поддерживают мирные средства, такие как диалоги, переговоры и консультации, для смягчения разногласий и разрешения споров.

Для США же "вмешательство" означает свержение режимов и переделку систем с привлечением военных средств. Войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке в XXI веке привели к серьезным кризисам с беженцами, которые стали региональной проблемой. Однако США и Запад, устроившие такие катастрофы, неоднократно уклонялись от своих обязанностей. Это напоминает известную цитату Тацита: "Они сеют опустошение и называют это миром". США и Запад вмешиваются в крупные региональные кризисы по всему миру, и во многих случаях сами становятся источниками хаоса и войны. Преследуя геополитические выгоды, они подстрекают оппозиционные партии и ищут доверенных лиц в других странах; они, не колеблясь, применяют силу, чтобы изменить общество с совершенно другой историей и культурой.

"Мы должны использовать наши сильные стороны, чтобы помочь странам Центральной Азии бороться с пандемией, развивать свою экономику и искоренять питательную среду для беспорядков", - сказал Ван И Лаврову. Global Times утверждает, что такая позиция существенно отличается от экспортируемой США и Западом идеологии разжигания "цветных революций", причем все больше стран уже ощущают этот контраст.