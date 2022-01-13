Какие ограничения начнут действовать в Казахстане с 14 января

13 янв. 22:30

Карантин в Казахстане ужесточат с 14 января, сообщает Минздрав республики.

"Зеленый" статус будет требоваться в будни и выходные дни для входа в торговые центры и торговые дома, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры, йога-центры, бассейны, сауны, бани, следует из сообщения комитета санэпидконтроля.

При въезде в Казахстан необходимо представить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного на не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы. Справку будут требовать у всех, кроме детей младше 5 лет. Требование относится к тем, кто прибывает в республику самолетом.

Эпидситуация в Казахстане ухудшается с каждым днем, новая волна может быть связана с появлением омикрон-штамма коронавируса.