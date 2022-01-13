Украина и США обсудили вопросы военной помощи Киеву

13 янв. 22:29

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили поддержку со стороны США. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны США.

В ходе беседы Остин подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне.

Стороны также заявили о поддержке дипломатических усилий по деэскалации напряженности.

Помимо этого, главы оборонных ведомств поговорили о наращивании Россией военной группировки на границе с Украиной, передает РИА Новости.