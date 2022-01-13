Зурабишвили подписала пакет законопроектов, несмотря на несогласие

13 янв. 21:58

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала пакет законопроектов о расформировании Службы государственного инспектора, несмотря на то, что сама не согласна с данным законопроектом.

"Сегодня я подписала поправки в закон о "О службе государственного инспектора", которые предполагают упразднение службы и формирование вместо нее новых структур", - поведала Зурабишвили на брифинге.

Она подчеркнула, что в отношении таких структурных изменений были и есть отличающиеся мнения, однако данное решение не несет в себе правовых противоречий категорического характера.

По словам грузинского президента, упразднение одной службы и основание новых структур не дают ей возможности для мотивированных замечаний. Зурабишвили также отметила, что она не приемлет принятия таких важных поправок в ускоренном режиме без консультаций и дискуссии.