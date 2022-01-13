В Подмосковье резко выросла заболеваемость, власти не исключают введения ограничений

13 янв. 22:18

В Подмосковье всего за три дня стало вдвое больше заражений коронавирусом, власти не исключают введения новых ограничений.

"К сожалению, за последние три дня мы удвоили показатели и видим все те прогнозы специалистов, которые подтверждаются, и "омикрон" наступает - это факт", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".

В парке "Патриот" вдвое увеличено количество ковидных коек, мощности разворачивают заранее, в ожидании ухудшения ситуации из-за "омикрона".

Воробьев предупредил, что в случае необходимости, вернутся ограничения, в том числе на массовые мероприятия. "Если будет такая угроза, мы безусловно будем реагировать, сидеть сложа руки мы точно не будем", - заявил он.