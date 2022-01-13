Выигравшая полмиллиарда в лотерею жительница Кубани рассказала, на что потратит деньги

13 янв. 21:53

Жительница Краснодарского края Светлана Брагина, выигравшая 1 января 2022 года 500 млн рублей в лотерее "Русское лото", рассказала, на что собирается потратить деньги.

Она подчеркнула, что стала обладательницей огромной суммы, но хочет потратить их разумно.



"В первую очередь распрощаюсь с кредитами. Дочь с зятем давно мечтают о собственном частном доме - купим им коттедж неподалеку. Супруг обновит автомобиль. Еще очень хочется побывать в Лондоне. Благодаря выигрышу - смогу себе это позволить", - заявила женщина

Она также отметила, что часть средств собирается потратить на благотворительность. "Моя дочь очень любит животных и периодически помогает бездомным собачкам и кошечкам. Обязательно поможем приюту: закупим корм и все необходимое. Кого-то даже вылечим", - цитирует Брагину РИА Новости.