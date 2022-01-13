Аэропорт Магас осенью начнет выполнять международные авиарейсы 

13 янв. 22:11

Ингушский аэропорт Магас планирует запустить первые международные авиарейсы в октябре 2022 года, говорится в распространенном сообщении пресс-службы правительства региона.

"В первое время будут осуществляться рейсы с частотой 1-2 перелета в неделю, а после прохождения апробации планируется увеличение их количества. Уже есть предварительные договоренности с авиакомпаниями", - цитирует гендиректора аэропорта Магомеда Цурова ТАСС.

Уже ведется проектирование, параллельно которому готовится пакет документов для открытия международного сообщения. Аэропорту предстоят строительные работы, а также процедуры согласования с надзорными органами и курирующими федеральными ведомствами.

Работы предполагают реконструкцию пункта пропуска, оборудование и техническое оснащение зданий, помещений и сооружений для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля.

Напомним, аэропорт Магас им. первого Героя России С. Осканова получил право на выполнение международных полетов воздушных судов распоряжением правительства РФ от 16 декабря 2021 года.