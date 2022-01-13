Фондовый рынок России рухнул после переговоров о гарантиях безопасности

13 янв. 21:51

В четверг по итогам основных торгов российский рынок акций упал более чем на 4%.

Рублевый индекс Мосбиржи упал на 4,05%, до 3674,73 пункта, а долларовый индекс РТС - на 5,94%, до 1516,99 пункта. Это максимальное дневное падение за несколько месяцев.

На ситуацию повлияло отсутствие результатов переговоров между Россией и странами Запада по гарантиям безопасности.

Доллар к вечеру поднялся выше 76 рублей, курс евро превысил 87,3 рубля.

"Причиной стало заявление МИД России о том, что оснований для проведения нового раунда переговоров с Западом по гарантиям безопасности в ближайшее время нет, поскольку представители США, блока НАТО дали понять российской стороне, что не готовы двигаться к компромиссам", - считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, пишет ТАСС.

Также на рынке сказывается распространение омикрон-штамма коронавируса.