Первые подразделения российских десантников вернулись в РФ из Казахстана

13 янв. 20:59

Самолеты Ил-76 доставили из Казахстана в Россию несколько подразделений российских десантников из состава миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что четыре воздушных судна военно-транспортной авиации ВКС России совершили перелет из Алматы в Иваново, передает ТАСС.

На летном поле аэродрома "Иваново-Северный" состоялась торжественная церемония встречи миротворцев, выполнивших все поставленные задачи. "Десантники доказали, что для гвардейцев "крылатой пехоты" нет невыполнимых задач", - заявил на встрече с бойцами временно исполняющий обязанности командира Ивановского гвардейского соединения ВДВ полковник Александр Шипов.