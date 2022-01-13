В Узбекистане выпускники техникумов смогут без экзаменов поступать на второй курс вузов

В Узбекистане выпускникам техникумов для того, чтобы попасть в вузы, нужно будет пройти только собеседование, сообщает Минюст республики.
Граждане, окончившие техникум, смогут поступать без экзаменов сразу на второй курс бакалавриата в вузах. Это предусмотрено Положением о порядке приема выпускников, успешно окончивших техникумы, недавно утвержденным правительством Узбекистана.
Зачисление будет осуществляться на платно-контрактной основе, размер оплаты определяется вузом.
Успешно окончившими техникум являются выпускники с пятерками и четверками за семестры, при этом пятерок должно быть не меньше половины.
Воспользоваться право поступления в вуз без экзаменов можно в течение двух лет с момента окончания техникума.