В Узбекистане выпускники техникумов смогут без экзаменов поступать на второй курс вузов

13 янв. 21:20

В Узбекистане выпускникам техникумов для того, чтобы попасть в вузы, нужно будет пройти только собеседование, сообщает Минюст республики.

Граждане, окончившие техникум, смогут поступать без экзаменов сразу на второй курс бакалавриата в вузах. Это предусмотрено Положением о порядке приема выпускников, успешно окончивших техникумы, недавно утвержденным правительством Узбекистана.

Зачисление будет осуществляться на платно-контрактной основе, размер оплаты определяется вузом.

Успешно окончившими техникум являются выпускники с пятерками и четверками за семестры, при этом пятерок должно быть не меньше половины.

Воспользоваться право поступления в вуз без экзаменов можно в течение двух лет с момента окончания техникума.