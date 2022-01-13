Боррель: ЕС и ЕК не могут запретить "Северный поток - 2"

13 янв. 21:07

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил в четверг, почему Еврокомиссия и Евросоюз не могут запретить проект "Северный поток - 2".

"Не так много можно сказать о "Северном потоке - 2". Это частный инвестиционный проект, в число инвесторов входят европейские компании. "Северный поток - 2" закончен и ждет утверждения регуляторов, немецкого и европейского, которые определят, может ли этот инфраструктурный проект работать внутри системы поставок газа в ЕС. Институты ЕС не могут запретить строительство инфраструктуры в соответствии с правилами", - заявил он на онлайн-пресс-конференции по итогам встречи с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Боррель добавил, что "невозможно представить", что проект будет запущен в случае эскалации военной ситуации на Украине. "Вы не можете предположить, что мы готовимся ввести санкции, с одной стороны, в случае агрессии, а с другой - будем открывать инфраструктуру", - пояснил он.

По словам Борреля, если будет деэскалация, то вопрос о запуске "Северного потока - 2" будет только в руках европейских регуляторов.