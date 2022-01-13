В ООН дали оценку диалогу России с США и НАТО

13 янв. 20:48

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что диалог России с США и НАТО является критически важным.

"Конечно, все обеспокоены нынешней эскалацией напряженности. Диалог [между РФ, США и НАТО] критически важен для снижения напряженности и избежания той или иной конфронтации", - цитирует главу организации ТАСС.

Гутерриш также отметил, что обострение ситуации стало бы "катастрофой для Европы и всего мира". По его словам, в процессе диалога "необходимо найти путь к деэскалации напряженности".

Напомним, 10 января представители России и США провели в Женеве консультации по гарантиям безопасности. Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг в Вене состоялось совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).