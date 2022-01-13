ООН призвала разморозить финансовые активы Афганистана

13 янв. 19:58

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался за разморозку финансовых активов Афганистана за рубежом в ближайшее время.

Глава организации отметил, что мировому сообществу нужно обеспечить доступ Афганистана к собственным активам, которые были заморожены после смены власти в стране летом 2021 года. По его мнению, необходимо также увеличить финансирование гуманитарных операций, призванных поддержать афганский народ.

"Следует разрешить международное финансирование для выплаты зарплат работникам государственного сектора и для помощи афганским институтам в оказании услуг в здравоохранении, образовании и в иных жизненно важных сферах", - цитирует Гутерриша ТАСС.

Гутерриш также заявил о необходимости обеспечить работу Центрального банка Афганистана. "Работа Центрального банка Афганистана должна продолжаться. Нужно найти путь для условной разблокировки афганских валютных резервов. Мы должны также обеспечить ликвидностью экономику страны и не допустить ее разрушения, что иначе приведет к нищете и голоду", - поведал генсек ООН.

Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане по-прежнему "ужасная". "Детей продают, чтобы прокормить их братьев и сестер. Замерзающие больницы переполнены недоедающими детьми. Люди жгут имущество, чтобы согреться. И все это происходит посреди глобальной пандемии", - пояснил Гутерриш.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.