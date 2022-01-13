РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

ООН призвала разморозить финансовые активы Афганистана

ООН призвала разморозить финансовые активы Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался за разморозку финансовых активов Афганистана за рубежом в ближайшее время.

Глава организации отметил, что мировому сообществу нужно обеспечить доступ Афганистана к собственным активам, которые были заморожены после смены власти в стране летом 2021 года. По его мнению, необходимо также увеличить финансирование гуманитарных операций, призванных поддержать афганский народ.

"Следует разрешить международное финансирование для выплаты зарплат работникам государственного сектора и для помощи афганским институтам в оказании услуг в здравоохранении, образовании и в иных жизненно важных сферах", - цитирует Гутерриша ТАСС.

Гутерриш также заявил о необходимости обеспечить работу Центрального банка Афганистана. "Работа Центрального банка Афганистана должна продолжаться. Нужно найти путь для условной разблокировки афганских валютных резервов. Мы должны также обеспечить ликвидностью экономику страны и не допустить ее разрушения, что иначе приведет к нищете и голоду", - поведал генсек ООН.

Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане по-прежнему "ужасная". "Детей продают, чтобы прокормить их братьев и сестер. Замерзающие больницы переполнены недоедающими детьми. Люди жгут имущество, чтобы согреться. И все это происходит посреди глобальной пандемии", - пояснил Гутерриш.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.

715 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version