В Ставропольском крае введен режим повышенной готовности из-за ветра

13 янв. 20:31

В четверг, 13 января, в связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями в Ставрополе с 12:00 начал действовать режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на Ставрополье ожидается сильный ветер. Для защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций экстренные службы привели в состояние повышенный готовности. По распоряжению главы края МинЖКХ СК необходимо проинформировать граждан о текущей обстановке и проводимых мероприятиях по предупреждению ЧС.

Главам муниципалитетов поручено проследить за работой по информированию людей и реализации специальных мероприятий на территориях.

Режим повышенной готовности продлится до особого распоряжения, передает "Победа26".