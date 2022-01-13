Страны НАТО проведут весной масштабные учения

13 янв. 20:16

Оперативное командование ВС Норвегии уведомило Россию о предстоящих многонациональных учениях Cold Response–2022.

"С предварительными планами предстоящего учения вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран-участников Североатлантического альянса командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видеоконференцсвязи командующий Оперативного командования вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло", - говорится в сообщении.

Учения, участие в которых примут около 40 тыс военных из 28 государств–членов НАТО и стран-партнеров блока, пройдут в марте-апреле. Они будут проводиться в несколько этапов, часть маневров будет разыграна в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии.

Вооруженные силы Норвегии строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого на Форуме ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений, подчеркнули в пресс-службе.