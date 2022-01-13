Германия оценила контакты России с США и НАТО

13 янв. 19:55

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что контакты России с НАТО и США по вопросам безопасности являются важными и необходимыми.

"Очень важно, что мы используем разные форматы", - сказал он после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте.

По словам канцлера, это "попытка пойти по конструктивному пути", даже если получается не все. "Это сложно, и это все видят, но в такой же степени такие контакты и необходимы", - цитирует его ТАСС.

Шольц также сообщил, что в ближайшее время состоится встреча представителей Германии, России, Франции и Украины, направленная на подготовку контактов в "нормандском формате". "Мы пытаемся активировать "нормандский формат". Французский президент и я много раз пытались вновь запустить переговоры", - отметил канцлер ФРГ.