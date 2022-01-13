Новые курганы нашли в Волгоградской области

13 янв. 20:08

Десять ранее неизвестных курганов были найдены в конце прошлого года в Дубовском районе, об этом сообщается на сайте администрации Волгоградской области.

Объекты были обнаружены по итогам археологических разведок и мониторинга состояния уже известных памятников.

В региональном комитете государственной охраны объектов культурного наследия уточнили, что, по предварительным данным, эти курганы относятся ко времени с 4 тысячелетия до н.э. до позднего Средневековья.

"Специалисты областного центра по охране памятников истории и культуры уже присвоили обнаруженным курганам названия, уточнили их размеры и координаты", - отметили в администрации.

Обнаруженные объекты находятся под государственной охраной.