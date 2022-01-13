"Газпром" передал Еврокомиссии часть сведений после запроса о газовых поставках

13 янв. 19:40

Российская компания "Газпром" предоставила Еврокомиссии (ЕК), которая занимается расследованием снижения поставок газа в Европу во время газового кризиса, часть необходимых сведений. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Мы в контакте с ЕК. Часть информации уже предоставлена", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, ранее Еврокомиссия направила "Газпрому" и другим компаниям официальные запросы по делу о снижении поставок газа в Европу в период газового кризиса. По словам замглавы Еврокомиссии Маргрет Вестагер, ЕК "с нетерпением ожидает" ответов "Газпрома" на свой запрос, но пока не сделала никаких заключений о наличии нарушений со стороны российской компании.