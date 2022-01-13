"Спутник V" лучше других вакцин защищает от "омикрона" - РФПИ

13 янв. 19:34

Российская вакцина "Спутник V" эффективнее других вакцин от госпитализаций и смертельных исходов, вызванных омикрон-штаммом коронавируса, сообщил в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Гайдаровском форуме.

Он добавил, что на следующей неделе фонд представит новые важные данные об эффективности данной вакцины против нового штамма.

Ранее РФПИ и центр имени Гамалеи сообщали, что согласно лабораторным исследованиям, нейтрализующая способность сыворотки привитых "Спутником" к "омикрону" снижается, но остается выше, чем у других вакцин.

Официально в России зарегистрированы 698 случаев заболевания "омикроном". В основном они сосредоточены в Москве и Подмосковье. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что "в Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон", и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает". По словам директора центра им. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, в Москве на 10 января почти треть случаев заражения коронавирусом связана с омикрон-штаммом.