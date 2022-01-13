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Санкции Евросоюза против России продлены до 31 июля 2022 года

Санкции Евросоюза против России продлены до 31 июля 2022 года

Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года.

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года", - говорится в распространенном в четверг заявлении ЕС.

За продление данных санкций на полгода лидеры ЕС единогласно проголосовали в ходе декабрьского саммита в Брюсселе.

Экономические санкции ЕС против России действуют уже более семи лет, впервые они были введены 31 июля 2014 года, с тех пор срок их действия регулярно продлевается.

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