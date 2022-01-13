Санкции Евросоюза против России продлены до 31 июля 2022 года

13 янв. 19:19

Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года.

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года", - говорится в распространенном в четверг заявлении ЕС.

За продление данных санкций на полгода лидеры ЕС единогласно проголосовали в ходе декабрьского саммита в Брюсселе.

Экономические санкции ЕС против России действуют уже более семи лет, впервые они были введены 31 июля 2014 года, с тех пор срок их действия регулярно продлевается.