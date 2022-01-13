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Фигуристка Валиева установила мировой рекорд на чемпионате Европы

Фигуристка Валиева установила мировой рекорд на чемпионате Европы

Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы, набрав рекордный балл.

Прокат юной фигуристки судьи оценили в 90,45 балла - это новый мировой рекорд. Отметим, прежний рекорд был также установлен Валиевой.

"Серебро" после короткой программы досталось спортсменке из Бельгии Луне Хендрикс (76,25 балла), третье место заняла россиянка Александра Трусова (75,13 балла).

Чемпиона Европы по фигурному катанию проходит в Таллине, произвольная программа в женском одиночном катании состоится 15 января.

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