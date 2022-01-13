Саакашвили объяснил, для чего вернулся в Грузию

13 янв. 18:57

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе своей речи в Тбилисском городском суде, что он приехал в страну, чтобы бороться с несправедливостью мирным путем.

"Я могу ввезти в Грузию $10 млрд. А это означает не их "блефовое" трудоустройство, а настоящее трудоустройство минимум с 1000-долларовй зарплатой, чтобы ни одному грузину не приходилось отправляться за рубеж, "таксовать" в Польше за 800 евро, 400 евро отправлять домой и 400 евро оставлять себе, и так далее", - поведал экс-глава государства.

По его словам, он и его сторонники сделают это, как только в Грузии будут внеочередные выборы и новые власти. "Либо будут внеочередные выборы, либо те, кто хочет ждать три года, должны смириться с тем, что Грузии больше не будет", - акцентировал внимание бывший президент страны.

Он отметил, что единственный путь, ради чего он приехал в Грузию, это повсеместный протест и выступления против несправедливости. "Мирные, но везде очень масштабные", - цитирует Саакашвили "Грузия Online".

Напомним, 13 января в Тбилисском городском суде проходит рассмотрение дела о незаконном пересечении госграницы Грузии бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.