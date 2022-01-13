Лучи надежды в отношениях Турции и Армении

Над заснеженными горами, возвышающимися над северо-восточной границей Турции, пробивается луч надежды: в пятницу в Москве должна пройти первая за многие годы встреча между турецким и армянским спецпредставителями для обсуждения шагов по нормализации связей между двумя странами, разорванных почти три десятилетия назад, пишет турецкая "Сабах".

Жители небольшого приграничного турецкого города Акьяка в провинции Карс давно ждали этих переговоров. "С тех пор, как в 1993 году закрыли границу, наш регион стал закрытой со всех сторон слепой зоной страны. Граница - наше единственное окно в мир", - говорит директор ассоциации торговцев города Энгин Йылдырым.

С момента провозглашения Арменией независимости в 1991 году в дипломатических отношениях Еревана и Анкары было немало трудностей. Страны сохраняют разногласия по целому ряду вопросов.

Турция была одной из первых стран, признавших независимость Армении 21 сентября 1991 года, но распад CCCР вызвал волну региональных конфликтов, спровоцировав полномасштабную войну между армянами и азербайджанцами из-за Карабаха - территории, признанной международным сообществом частью Азербайджана. В 1993 году Турция закрыла границу с Арменией, выказав поддержку Баку.

Сейчас жители называют железнодорожную станцию Акьяка, построенную из черного базальта, "станцией ностальгии" - воспоминанием о днях, когда поезда курсировали в обоих направлениях, развивая туризм и торговлю. "В 1991 году люди стекались сюда с обеих сторон границы, чтобы встретиться. Это происходило на протяжении двух лет", - вспоминал краевед Ведат Акчайоз.

По результатам Второй Карабахской войны 2020 года Азербайджан освободил большую часть своих территорий, а Армения согласилась на перемирие при посредничестве России. Во время конфликта Анкара оказывала Баку поддержку. Сейчас обстановка в регионе стала улучшаться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в октябре прошлого года, что если Ереван проявит искреннюю волю к нормализации отношений с Баку, то для Турции не останется препятствий для нормализации отношений с Арменией. Выступая перед парламентом Азербайджана 16 ноября 2021 года, Эрдоган сказал, что мир и стабильность на Кавказе принесут пользу всему миру, а не только странам региона. "Открытие границ с Турцией принесет Армении особую выгоду", - добавил он.

Затем Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. В декабре прошлого года Ереван решил снять эмбарго на турецкие товары, введенное им в связи со Второй Карабахской войной. На своей первой встрече спецпредставители обсудят дальнейший план действий, включая меры по укреплению доверия. Также планируется возобновить чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном. Турецкие и армянские компании уже подали заявки для получения разрешения на выполнение чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном.

Энгин Йылдырым сказал, что местные жители внимательно следят за дипломатическим процессом: "Наше правительство выступает за открытие границы, и я думаю, что армяне тоже. У нас нет проблем с армянами, а у них нет проблем с нами".

Время жить в мире

Владельцы магазинов вспоминают времена, когда армяне переходили границу и скупали турецкие товары. "Мы вели оживленный бизнес с армянами, - говорит владелец магазина в провинции Карс Хусейн Канык, который специализируется на продаже сыра. - В советское время приезжали с мехами и самоварами, а возвращались с нашими изделиями… Мы скоро вернемся к тем временам".

Владелец отеля, построенного в XIX веке, Гаффар Демир также делает ставку на мир: "У нас есть дорога, железная дорога, но нет отношений с армянами", - пожаловался он. В Карсе помимо турок и армян живут грузины, азербайджанцы, курды и другие меньшинства. "Для всех настало время жить в мире", - говорят местные жители.

Отношения между Арменией и Турцией исторически были непростыми. Турция возражает против употребления термина "геноцид", называя события 1915 года трагедией, в которой обе стороны понесли потери. Анкара неоднократно предлагала создать для решения этого вопроса совместную комиссию, состоящую из турецких и армянских историков, а также международных экспертов.

Бывший мэр города Карс Наиф Алибейоглу, который всегда выступал за сближение с Арменией говорит: "Мы похожи друг на друга, мы смеемся и плачем об одном и том же". Его брат Аликан, который основал местную телекомпанию Serhat TV, добавляет: "Я уверен, что дата открытия границы уже назначена".

Недавно МИД России поприветствовал переговоры между Турцией и Арменией о нормализации отношений, подчеркнув, что "весь мир выиграет от восстановления добрососедских отношений". Этот шаг рассматривается как часть усилий по снижению напряженности на Южном Кавказе. Это также часть усилий Турции по нормализации отношений с рядом стран, включая Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

В декабре прошлого года в Москве состоялось первое заседание региональной платформы сотрудничества в формате "3+3", предложенной Турцией и Азербайджаном. Анкара неоднократно призывала к созданию шестисторонней платформы, включающей Турцию, Россию, Иран, Азербайджан, Грузию и Армению, для обеспечения устойчивого мира, стабильности и сотрудничества в регионе, называя такой формат беспроигрышной инициативой для всех региональных игроков на Кавказе. В Турции считают, что прочный мир возможен благодаря взаимному, основанному на принципах безопасности сотрудничеству между государствами и народами Южного Кавказа.