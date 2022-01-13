Украине грозит дефицит хлеба из-за цен на газ

13 янв. 18:46

Хлебопекарная отрасль на Украине оказалась в катастрофической ситуации, многие предприятия на грани закрытия из-за высоких цен на газ.

В конце декабря кабмин страны постановил ограничить цены на газ для производителей хлеба, однако Всеукраинская ассоциация пекарей заявляет, что поставщики газа не продают газ по льготной цене.

"Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую. <…> Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарных предприятий на грани остановки", - говорится в письме ассоциации в адрес президента и правительства Украины, пишет Delo.ua.

Ранее глава ассоциации пекарей заявил, что для того, что предприятия выжили, цены на хлеб нужно повысить на 30%.