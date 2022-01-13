Эрдоган рассказал, чего хочет Турция от отношений с ЕС

13 янв. 18:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на сегодняшней встрече с послами стран Европейского союза в резиденции "Чанкая" в Анкаре, что Турция выступает за активный диалог с Евросоюзом.

Он подчеркнул, что Турция по-прежнему нацелена на полноправное членство в ЕС.

Помимо этого, Эрдоган привлек внимание к последствиям пандемии коронавируса COVID-19. Он выразил сожаление в связи с тем, что пандемия не сблизила человечество, а лишь углубила раскол и несправедливость в мире. "Негативные тенденции ускорились и в странах Евросоюза. Участились случаи проявления ксенофобии и исламофобии", - цитирует главу турецкого государства агентство Anadolu.

Эрдоган также призвал не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Турции и ЕС под предлогом обеспечения "солидарности" внутри Евросоюза.