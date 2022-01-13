Узбекистан ужесточает правила въезда в страну

13 янв. 18:22

На фоне распространения штамма коронавируса "омикрон", Узбекистан вводит новые требования для въезжающих в страну.

С 15 января гражданам, въезжающим на территорию Узбекистана, нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до въезда. Кроме того, необходимо сдать экспресс-антиген тест на наличие коронавирусной инфекции. Исключение делается для тех, кто пересекает границу на автомобиле, сообщает МИД республики.

Въезд с территории Киргизии через пограничные автомобильные пункты пропуска осуществляется при наличии свежего отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Граждане, въезжающие на автомобиле с территорий других приграничных государств, должны сдавать экспресс-антиген тест.

Не нужно предъявлять никаких результатов тестов гражданам Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, въезжающим, выезжающим, а также следующих транзитом с территорий Сохского, Тоштепинского, Шохимардонского, Чунгаринского, Бунедкорскогой, Жомийского и Кардошликского населенных пунктов Узбекистана.