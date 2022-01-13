В Крыму возобновляют проверки QR-кодов

13 янв. 17:58

С 17 января в Крыму возобновят проверки QR-кодах и введут запрет на проведение массовых мероприятий.

Соответствующие изменения были внесены сегодня в указ главы республики о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19, передает ТАСС.

Напомним, в конце декабря 2021 года в Крыму на три недели отменили требование о предъявлении QR-кода в общественных местах. Действие антиковидных мер было приостановлено до 20 января.

"Cлова "с 20 января 2022 года" заменить словами "с 17 января 2022 года", - сказано в тексте документа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 317 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Крыму выявлены 127 909 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 119 302 жителя республики, умерли - 4548.