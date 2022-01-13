В МИД прокомментировали позицию НАТО по требованиям России о нерасширении

13 янв. 17:43

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что позиция НАТО по отношению к требованиям РФ о нерасширении Североатлантического альянса на восток является лукавством.

"Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности", - сказал замминистра в интервью RTVI.

Рябков подчеркнул, что в НАТО все замкнулось целиком на интересы именно Североатлантического альянса.

По его словам, все то, что мешает НАТО расширяться, накачивать мускулы, "устаканиваться" на пространстве, где никогда альянса подобного рода не было, все это им относится официально к разряду враждебных сил и противника.

"Вот Россия сейчас главный противник НАТО. Только по той причине, что она стремится твердо, последовательно отстаивать собственные интересы и заботится о своей безопасности", - цитирует замглавы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.