В Казахстане возбудили 494 уголовных дела против участников беспорядков

13 янв. 17:44

Почти 500 уголовных дел возбуждено в Казахстане после беспорядков, сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

"По поручению главы государства Генпрокуратура работает над установлением всех причин и деталей алматинской трагедии и террористических атак в других регионах. На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по убийствам и другим", - уточнили в Генпрокуратуре.

В изоляторах временного содержания находятся 524 подозреваемых. Под стражу с санкции суда взяли 412 человек.

Кроме того, поставлено почти 7 тыс протоколов о возбуждении административных дел за совершенные в период режима ЧП правонарушения. К административной ответственности привлечено 4 918 лиц, из них под арестом - 1 978 человек.