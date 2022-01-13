Иран хочет синхронизировать свою электросеть с российской

13 янв. 17:31

Синхронизация электросетей Ирана и России позволит лучше удовлетворять спрос, заявил в интервью агентству IRNA глава комиссии по промышленности Тегеранской палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Алиреза Колахеи.

"Синхронизация электросетей Ирана и России может оказаться полезной для удовлетворения спроса. Проекты объединения электросетей не редкость в европейских странах, и если Иран подключит свою электросеть к российской, то это принесет хороший доход, а также позволит лучше удовлетворять потребности потребителей", - сказал он.

В настоящее время электроэнергия из Ирана поставляется в Ирак, Афганистан и Пакистан. Кроме того, Иран синхронизировал электросети с Туркменией и Арменией для переброски электроэнергии между странами в периоды пиковых нагрузок.

Процесс синхронизации электросетей между Россией, Азербайджаном и Ираном начнется в мае 2022 года, сообщал ранее советник министра энергетики Ирана по международным делам Мохаммад Али Фарахнакиан.