На Москву идет беспрецедентный снегопад

13 янв. 17:14

В ближайшие сутки на Москву обрушится до 25% месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Центральную Россию накрыл теплый атмосферный фронт, он принес снегопад и метель, а также аномальную погоду, на 8-10 градусов выше среднесуточной климатической нормы. В пятницу днем в Москве будет минус 2 - плюс 3, порывистый ветер и высокая влажность. Ощущаться такая погода будет как более холодная - сработает "балтийский синдром".

"Обложные осадки будут идти и в пятницу, причем уже в смешанной фазе в виде снега, мокрого снега и даже не исключено, что вперемешку с кратковременным дождем и моросью. Общее количество небесной влаги за предстоящие 24 часа - от 7 до 12 миллиметров, что составляет 20-25% месячной нормы. Пик интенсивности придется на середину дня пятницы", - поделился синоптик.

В пятницу ожидается плохая видимость, гололед и снежная каша, налипание мокрого снега.

"Кроме того, циклон "Эльза" обрушит фон атмосферного давления ниже барического "плинтуса". К 14.00 показания барометров понизятся до небывалых для 14 января значений - 716 миллиметров ртутного столба (954,6 гПа). В качестве "плинтуса" выступает рекордно низкое для этого дня атмосферное давление, которое держится с 1948 года, когда метеорологи зафиксировали 960,7 гПа. А значит, в пятницу в Москве будет установлен новый для этого дня рекорд низкого атмосферного давления", - отметил Тишковец.

Холодный атмосферный фронт ворвется в столицу уже к вечеру пятницы, легкий мороз сформирует на дорогах ледяной "панцирь".