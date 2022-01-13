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Россия отреагировала на заявление Организации тюркских государств по Казахстану

Россия отреагировала на заявление Организации тюркских государств по Казахстану

Россия позитивно оценивает позицию Организации тюркских государств по стабилизации ситуации в Казахстане, выраженную в заявлении, принятом 11 января в ходе он-лайн саммита глав МИД ОТГ – об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Прежде всего она подчеркнула значимость озвученной в этом заявлении поддержки независимости Казахстана. "Мы отметили, что в этом заявлении выражена солидарность с действующим руководством Казахстана в проводимой им контртеррористической операции, а также подчеркнута поддержка суверенитету и территориальной целостности этой страны", - сказала Мария Захарова.

"Можно к этому также добавить, что усилиям Нур-Султана по стабилизации ситуации [способствала] помощь, оказанная Россией и ее союзниками по ОДКБ. Благодаря этому значительные силы и средства казахстанских военных сил и правопорядка были переброшены на борьбу с участвовавшими в нападениях на гражданских и военные объекты боевиками", - отметила официальный представитель МИД России.

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