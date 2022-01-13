В США засомневались в ведении новых санкций против России

13 янв. 16:58

Политика Белого дома по "запугиванию" России при помощи введения новых санкций провальная, так как у США нет "действенного оружия". Об этом заявил политический обозреватель американского издания The Hill Авраам Шама.

"В прошлом подобные меры были неэффективны. Под их давлением Путин не изменил внешнеполитический курс. И вряд ли в этот раз они дадут иной результат", - написал эксперт.

По его словам, Вашингтон может ввести санкции, замораживающие банковские счета и ограничивающий поступление в Россию товаров первой необходимости.

Он также отметил, что в отношении российских систем воздушного и наземного транспорта, связи, интернет, телевидения, банков может начаться широкомасштабная кибератака. Однако, по мнению политолога, Москва имеет достаточные силы в области кибербезопасности для ответа США. Поэтому он призвал Белый дом не прибегать к этой опции.

В заключение эксперт добавил, что Владимир Путин побеждает из-за неспособности Вашингтона причинить какую-либо опасность Москве, если Байден и его команда не решатся на изменение стратегии.