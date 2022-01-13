Верхний Ларс открыли для фур

13 янв. 16:52

Движение большегрузов разрешено на Военно-Грузинской дороге, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

В нем говорится, что, благодаря расчистке проезжей части на территории Грузии, возможности безопасного проезда автотранспорта и принимая во внимание рекомендации пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ.

Фуры могут ездить по этому участку с 16:30 мск до особого распоряжения.

Напомним, Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за плохой погоды накануне с 18:10 мск.