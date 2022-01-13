Сделанный по технологии тракториста огнетушитель ранил троих в Узбекистане на Новый год (ВИДЕО)

13 янв. 16:44

МВД Узбекистана сегодня распространило подробности уголовного дела о взрыве огнетушителя в Ташкенте, обвиняемыми по нему проходят 10 человек.

В новогоднюю ночь недалеко от столичного торгового центра Samarqand Darvoza на проезжей части неизвестные подожгли огнетушитель, который взорвался, нанеся серьезные осколочные ранения трем людям.

Как установили в МВД, самодельное взрывчатое устройство сделали молодые люди в Янгиюльском районе Ташкентской области: создавать такое вещи из запчастей автомобиля и химически веществ их научил тракторист, который занимается этим несколько лет.

Житель Ташкента встретил в социальных сетях видео с таким огнетушителем и узнал, что его изготавливают в Янгиюле, причем за плату - 500 тыс сумов. В итоге подозреваемые отдали за него 470 тыс сумов.

В результате взрыва пострадали три школьника, которые в числе других прохожих подошли посмотреть, как они думали, запуск фейерверка. Двое из них находятся в удовлетворительном состоянии и лечатся дома, третий, десятиклассник, остается в больнице: ранее ему сделали экстренную операцию по реплантации всех, кроме первого, пальцев правой ноги. "Сейчас он получает стационарное лечение в отделении микрохирургии", - пояснил завотделением Равшан Ирисметов.

Изначально сообщалось, что уголовное дело было открыто в отношении четырех человек по пункту "б" части 2 статьи 250 УК (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами или пиротехническими изделиями, повлекшее иные тяжкие последствия).

Как передает "Газета.uz" со ссылкой на пресс-службу ГУВД Ташкента, обвинение предъявлено 10 лицам, все они взяты под стражу, им грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

Кроме того, в рамках административного дела пять человек отбывают административный арест, еще пять заплатят штрафы.