Владимиров: из Ставрополя можно будет летать за границу, если …

13 янв. 16:33

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о том, что если в аэропорту краевой столицы будет построен терминал и проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, то возможно открытие авиасообщение с другими странами.

Об этом региональный лидер заявил на пресс-конференции с представителями СМИ Ставрополья.

"Тогда загрузка ставропольского аэропорта вырастет до миллиона пассажиров в год", - обратил внимание он.