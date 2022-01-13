Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о том, что если в аэропорту краевой столицы будет построен терминал и проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, то возможно открытие авиасообщение с другими странами.
Об этом региональный лидер заявил на пресс-конференции с представителями СМИ Ставрополья.
"Тогда загрузка ставропольского аэропорта вырастет до миллиона пассажиров в год", - обратил внимание он.
Владимиров: из Ставрополя можно будет летать за границу, если …
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о том, что если в аэропорту краевой столицы будет построен терминал и проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, то возможно открытие авиасообщение с другими странами.
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