Мишустин призвал помочь россиянам жить дольше 

13 янв. 16:28

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что забота о здоровье людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни – это задача номер один.

"Конечно, задачей номер один, не только из-за пандемии, мы считаем поддержание здоровья людей, увеличение ожидаемой продолжительности жизни", - сказал он, обращаясь к участникам Гайдаровского форума.

По его словам, это долгосрочная стратегическая работа, которая включает в себя целый комплекс мер. "Это раннюю профилактику, развитие как базовой, так и высокотехнологичной медицинской помощи, разработку и организацию производства лекарств нового поколения", - отметил Мишустин.