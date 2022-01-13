Глава Севастополя рассказал о достоинствах черноморской устрицы 

13 янв. 16:26

Глава Севастополя Михаил Развожаев в ходе выступления на Гайдаровском форуме сообщил о том, что крымские аграрии будут развивать мидийно-устричное направление.

"Важное направление - это аквакультура. У нас сейчас уже более 10 мидийно-устричных хозяйств, которые активно развиваются, получают поддержку", - сказал он, отметив, что в настоящее время сформировано 565 га участков прибрежных, где аквакультура развивается.

Далее Развозжаев отметил, что действующие предприятия уже активно завоевывают рынок.

"Черноморская устрица по вкусовым качествам, как отмечают эксперты, выше средиземноморской", - отметил он, добавив, что в настоящее время эта продукция выращивается и активно поставляется в рестораны.