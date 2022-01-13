Министры обороны ОДКБ подписали решение о выводе миротворцев из Казахстана

13 янв. 16:25

Сегодня в режиме видеоконференции прошло внеочередное заседание Совета министров обороны ОДКБ, об этом сообщается на сайте организации.

В нем участвовали министр обороны Армении Сурен Папикян, Беларуси - Виктор Хренин, Казахстана - Мурат Бектанов, России - Сергей Шойгу, Киргизии - Бактыбек Бекболотов, Таджикистана - Шерали Мирзо.

Кроме того, в мероприятии принимали участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, заместитель генсека ОДКБ Тахир Хайрулоев и командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков.

Участники заседания рассмотрели результаты миротворческой операции в Казахстане, различные вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возможные угрозы.

"По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов ОДКБ с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.