Пьяный житель Владикавказа избил кофейный аппарат (ВИДЕО)

13 янв. 16:07

Полицейские задержали хулигана, повредившего аппарат для изготовления кофе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В соцсетях широко разошелся ролик, на котором парень бьет руками и ногами стационарный кофейный аппарат на проспекте Коста, а затем пытается перевернуть его .

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по городу Владикавказу в кратчайшие сроки установили личность хулигана и задержали его. Им оказался 22-летний житель города, который объяснил свое поведение состоянием опьянения", - пояснили в полиции.

Вандал привлечен к ответственности, в его поступке усматриваются признаки преступления по ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", ему придется возместить ущерб. Молодой человек раскаялся в содеянном.