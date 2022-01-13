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Пьяный житель Владикавказа избил кофейный аппарат (ВИДЕО)

Пьяный житель Владикавказа избил кофейный аппарат (ВИДЕО)

Полицейские задержали хулигана, повредившего аппарат для изготовления кофе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В соцсетях широко разошелся ролик, на котором парень бьет руками и ногами стационарный кофейный аппарат на проспекте Коста, а затем пытается перевернуть его .

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по городу Владикавказу в кратчайшие сроки установили личность хулигана и задержали его. Им оказался 22-летний житель города, который объяснил свое поведение состоянием опьянения", - пояснили в полиции.

Вандал привлечен к ответственности, в его поступке усматриваются признаки преступления по ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", ему придется возместить ущерб. Молодой человек раскаялся в содеянном.

 

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