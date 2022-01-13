Саакашвили разработал план по спасению Грузии

13 янв. 16:06

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе выступления на своем судебном процессе рассказал о создании плана по выводу страны из кризиса, который, по его словам, вернет республику на путь развития.

"Я разрабатываю план по спасению страны, по выходу из кризиса и нищеты. План, который позволит в течение пяти лет вернуть Грузию в статус развития. Я знаю, как это делается, в отличие от этих властей", - приводит слова Саакашвили РИА Новости.

Он также заявил, что с приходом к власти "Грузинской мечты" в стране начался экономический кризис, увеличилась бедность и безработица, ухудшилась работа социальных служб, отсутствует экономическое и туристическое развитие.

"Этот зал построен мной, этот флаг позади вас тоже сделан мной, эта камера поставлена мной, поэтому мне не нужно объяснять, где я нахожусь. Все, что сделано в этой стране, все, что не испорчено до сих пор, сделано мной. В отличие от вас, я закончил четыре вуза. Я не уважаю суд Иванишвили",- добавил экс-лидер Грузии.