Беннет и Путин обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке

13 янв. 16:00

Президент Росси Владимир путин и глава израильского правительства Нафтали Беннет провели переговоры, в ходе которых обсудили региональную безопасность и сотрудничество в этой сфере, а также глобальные вызовы.

"Стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества в этой области. Премьер-министр и президент также обсудили вызовы [в области] безопасности на мировой арене", - проинформировала канцелярия главы израильского кабмина.

Также глава российского государства пригласил Беннета с супругой в Санкт-Петербург. "Премьер-министр ответил, что он и его супруга будут рады нанести визит", - отмечено в сообщении.