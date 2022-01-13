Токаев отметил востребованность и эффективность ОДКБ

13 янв. 15:54

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворцев в республике продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации, сообщает пресс-служба главы государства.

Также отмечается, что Токаев провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьером Армении Николом Пашиняном, лидером Беларуси Александром Лукашенко, главами Киргизии Садыром Жапаровым и Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Глава государства подчеркнул, что краткосрочное пребывание в Казахстане коллективных миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации", - сказано в сообщении.